Oosterhout pakt tekort jeugdzorg aan: 'Maar onacceptabel om met wachtlijsten te gaan werken'

Er dreigt dit jaar een flink tekort op het budget voor jeugdzorg. Hoeveel kan het stadsbestuur nog niet zeggen. Eerder werd er gesproken over 426.000 euro. Van der Helm: ,,Het tekort lossen we dit jaar op met onze reservepot sociaal domein. Maar we kunnen niet structureel zo'n groot bedrag opvangen.''

Wachtlijsten

Aangezien 2018 er niet veel rooskleuriger uitziet, moet er volgens het college iets gebeuren. De gemeente hoopt op extra budget vanuit het Rijk, maar gaat dus zelf ook onderzoeken waar besparingen zitten.



Dat betekent volgens Van der Helm niet dat mensen die hulp nodig hebben dit straks niet meer krijgen. ,,Ik vind het onacceptabel om met wachtlijsten te gaan werken of bepaalde vormen van zorg niet meer aan te bieden. Al wordt dat met een beperkt budget wel een uitdaging.''

Scherpere tarieven

,,Wat we wel gaan doen bijvoorbeeld: kijken of we de de tarieven van de gespecialiseerde jeugdhulp scherper kunnen maken."

Verder blijft Oosterhout zich sterk op preventie richten. ,,Denk aan de cursus echtscheidingen en de praktijkondersteuner jeugd, die huisartsen bijstaat met jongeren die hulp nodig hebben.''



Kanttekening bij preventie is, vertelt Van der Helm, dat je niet weet of dit ook daadwerkelijk tot minder zware zorg leidt. ,,Dat zie je pas over enkele jaren.''

Geld op

Het probleem met jeugdzorggelden speelt niet alleen in Oosterhout. In veel Brabantse gemeente is het geld voor dit jaar zelfs al op.



Volgens Van der Helm wordt het tekort voor een deel veroorzaakt door de bezuinigingen vanuit het Rijk. ,,Van 13,7 miljoen in 2015 is dit budget voor Oosterhout in 2017 gedaald tot 10,9 miljoen en voor 2018 staat nu 10,3 miljoen.''