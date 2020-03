Oosterhout pakt illegale onderverhuur woningen aan

Streep door Dollemans­da­gen in Raamsdonk: ‘Besluit valt ons zwaar’

10:40 RAAMSDONK - De Dollemansdagen in Raamsdonk gaan niet door. Het evenement was gepland in het eerste weekend van juli. De organisatie heeft besloten het evenement af te gelasten, zo is maandag bekendgemaakt op Facebook. De bedoeling is om in 2021 terug te keren.