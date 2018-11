Oosterhout pakt geluidhinder Bovensteweg aan in zomer 2019

Al enige tijd zijn omwonenden met de gemeente in gesprek over de geluidshinder. De tunnelbak heeft diverse voegovergangen in het wegdek, wat ‘gebonk‘ en ‘geklapper‘ veroorzaakt bij het passeren van auto‘s. De Bovensteweg is een drukke, belangrijke as in Oosterhout en loopt van de A27 richting bedrijventerrein Weststad.