Oosterhout opent loket voor allerhande vragen over wonen en welzijn in de Kerkstraat

Zes organisaties op het snijvlak van wonen, welzijn en zorg bundelen hun krachten in het loket. Het centrum wordt een laagdrempelige plek voor informatie, advies en begeleiding. Het centrum richt zich op (aanstaande) ouderen, maar ook op jonge inwoners die zelfstandig willen wonen.

Zorg, veiligheid, dagbesteding

De gemeente: ‘Grote gebeurtenissen en veranderingen in het leven kunnen vragen oproepen over de huidige en toekomstige woonsituatie, bijvoorbeeld praktische of financiële vragen. Of vragen over zorg, ondersteuning, veiligheid of een fijne dagbesteding. Doel van het centrum is om vroeg met inwoners in gesprek te komen’.

Het loket wordt behalve de gemeente ook bemand door woningcorporatie Thuisvester, Surplus Welzijn, Thebe wijkverpleging en wonen met zorg, Mijzo (fusieorganisatie van De Riethorst Stromenland, Volckaert en Schakelring) en Robbe Financiële Raadgevers/Finenzo.

Vergrijzing versneld

Wethouder Clèmens Piena, in aanloop naar de opening: ,,De komende jaren neemt het aantal ouderen toe. Is het mogelijk om in mijn huis te blijven wonen? Kan ik mijn woning aanpassen of beter verhuizen? Mensen zijn van nature geneigd dit soort vragen voor zich uit te schuiven.”

Naar verwachting zal Oosterhout in 2025 ruim 57.000 inwoners tellen, waarvan ruim 11 procent 75-plussers. In 2030 stijgt dat aantal tot ruim 13 procent. In dat jaar is bijna 40 procent van de gehele bevolking boven de 55 jaar en 25 procent boven de 65 jaar.

Piena: ,,Maar ook starters lopen tegen vragen aan. Wat kan ik me nog veroorloven als ik op mezelf ga wonen? Wat moet ik allemaal regelen? We zijn blij dat inwoners het komende jaar terecht kunnen bij de partners in het Centrum voor Wonen.”