Oosterhout opent inzamelpunt voor hulpgoederen Oekraïne

De ingezamelde goederen worden gebruikt in de opvanglocaties in Oosterhout, zoals het Amphia ziekenhuis aan de Pasteurlaan. Daar zijn de eerste Oekraïense vluchtelingen inmiddels gearriveerd.

,,De oorlog in Oekraïne raakt ons allemaal”, laat de gemeente weten. ,,Ook in Oosterhout zijn we op zoek naar manieren om Oekraïners te steunen en vluchtelingen onderdak te bieden. Voor de korte en wellicht ook lange termijn, want in Oosterhout zijn we er voor elkaar, dus ook voor Oekraïne.”