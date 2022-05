Oosterhout op zoek naar ontmoetingsplaats voor jongeren: komt er een nieuwe Outflow?

Die wens sprak de gemeenteraad deze week uit bij de bespreking van de Horecavisie 2030 ‘De Smaken van Oosterhout’. Een van de ontbrekende punten in dat document is hoe het voornemen om ook jongeren op horecagebied wat te bieden, kan worden waargemaakt. Stappers tot 18 jaar kunnen in de praktijk ook in Oosterhout namelijk lang niet overal terecht. Een van de redenen: ze mogen geen alcohol bestellen en drinken en dat is lastig te handhaven.