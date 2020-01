Oosterhout nu een stad met een sterrenzaak: ‘We profiteren er allemaal van’

Deze restau­rants hebben een ster: 'Weer een Michelin, hoe vet is dat!’

15:36 Beproefd en geprezen. De Michelin-inspecteurs serveren weer sterren aan West-Brabantse restaurants. Gejuich in de op maandag gesloten keukens van Zout&Citroen in Oosterhout, die voor het eerst een ster krijgt. Ook is het feest bij Mijn Keuken in Wouw, Vista in Willemstad, Wolfslaar in Breda, De Zwaan in Etten-Leur en O&O in St. Willebrord.