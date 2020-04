Oosterhout maakt geld vrij voor mantelzorgactiviteiten

OOSTERHOUT - Oosterhout maakt een potje vrij voor initiatieven voor mantelzorgers. Inwoners kunnen bij de gemeente een subsidieaanvraag doen voor activiteiten. Jaarlijks is in totaal 15.000 euro beschikbaar, een initiatief krijgt hoogstens 500 euro subsidie.

Oosterhout schafte eerder het mantelzorgcompliment af. Vervolgens ging de gemeente op zoek naar nieuwe waarderingsvormen. ,,Uit onderzoek blijkt dat er behoefte is om in een kleiner verband activiteiten te organiseren. Zo kan er gedacht worden aan initiatieven van mantelzorgers om elkaar beter te leren kennen of een activiteit om te kunnen ontspannen. Zeker in deze tijd zien we hoe belangrijk mantelzorg is, maar ook hoe zwaar dit soms kan zijn”, legt de woordvoerder uit.

‘Goud waard’

Wethouder Clèmens Piena: ,,Juist in deze tijd zien we hoe belangrijk de ondersteuning door het eigen netwerk van mensen is. Dat zit hem niet alleen in de praktische ondersteuning, maar ook in het luisterend oor, een vertrouwd gezicht, de aandacht voor elkaar. Dat is dat goud waard. Tegelijkertijd kost deze inzet vaak veel energie van mantelzorgers. Deze mantelzorgwaardering onderstreept het belang van de ondersteuning van mantelzorgers en is opgesteld op basis van de behoefte van mantelzorgers zelf.”

Loket

Aanvragen kunnen worden ingediend bij het Subsidieloket. De gemeente beoordeelt de aanvragen. De woordvoerder: ,,Een aanvraag moet allereerst ten goede komen aan mensen die mantelzorg leveren aan inwoners van de gemeente Oosterhout en als doel hebben hen te waarderen voor hun inzet, te verlichten in hun zorgtaak, een sociaal isolement te voorkomen of het meedoen aan de samenleving te bevorderen. Daarnaast is het de bedoeling dat het initiatief door betrokkenen samen bedacht, georganiseerd en uitgevoerd wordt. We willen de regeling zo laagdrempelig mogelijk houden.”