Oosterhout Live houdt het hoofd koel tijdens zomerhitte: 'We zijn op alles voorbereid'

OOSTERHOUT - Het is zweten geblazen in het Lukwelpark: de voorbereidingen voor Oosterhout Live en 90's Live zijn in volle gang. Bij een temperatuur van 28 graden wordt op een grasveld met weinig schaduw het festivalterrein opgebouwd. ''Je voelt de zon goed branden'', bekent Twan Bax van Antonis Verhuur die de kleedkamers plaatst.

De werkzaamheden zijn afgelopen zondag van start gegaan. ''Toen was het nog warmer dan nu, maar het was het enige moment dat de podiumopbouwers beschikbaar waren'', vertelt Arnoud Kastelijns die het festival samen met zijn zoon Jan organiseert. ''Gelukkig werken we met professionals die het gewend zijn om in deze hitte te werken. Zij doen dit elke dag en zijn vaak knetterbruin'', vervolgt Kastelijns.

Lees ook Kaartverkoop Oosterhout Live gaat hard Lees meer

Water drinken

Dat beaamt Bax: ''Het voornaamste is veel water drinken, dat is echt belangrijk'', stelt hij, ''Normaal gesproken heb ik een petje op, maar ook dat vond ik nu te warm. Eigenlijk kun je maar het best flink doorwerken; des te sneller kun je weer onder de airco'', grinnikt Bax.

Ook voor de festivalbezoekers voorziet Kastelijns geen problemen door de hitte: ''Vrijdagavond, met 90's Live, beginnen we pas om 18.00 uur. Dan is de zon al niet meer op zijn heetst. Op zaterdag gaat het terrein om 15.00 uur open voor Oosterhout Live, maar dan beginnen de hoofdacts ook pas vanaf 17.00 uur. Ik maak me geen zorgen, want we zijn op alles voorbereid'', meent Kastelijns.

Quote Ik maak me geen zorgen, want we zijn op alles voorbereid Arnoud Kastelijns

Bij de EHBO en de toiletten kunnen bezoekers dan ook gratis water drinken en een deel van het terrein is overdekt door twee grote kappen die zowel tegen de regen als zon beschermen. ''Zo hebben de bezoekers niet constant de zon op hun hoofd. En voor wie dan nog niet afgekoeld raakt, staat er altijd nog een vriescontainer klaar'', grapt de organisator.

Donkere wolken

Bovendien wil hij niet blindvaren op weersvoorspellingen: ''Je weet het toch nooit. Een paar jaar geleden was het tijdens de opbouw heter dan het nu is, maar hingen er donkere wolken boven het festival. Weersomstandigheden blijven altijd grillig.''

De kaartjes voor de tiende editie van Oosterhout Live die zaterdagavond plaatsvindt, waren al snel uitverkocht. Maar voor de vrijdagavond, die geheel in het teken staat van 90's muziek, zijn nog voldoende kaarten beschikbaar. Artiesten als Menthal Theo en Def Rhymz treden er op.

Ondergrens