Oosterhout Live blijft in de familie

Agressie tegen boa's die afgesloten dijk bewaakten voor onderzoek dodelijk ongeval Lage Zwaluwe

17:16 LAGE ZWALUWE - Een bestuurder van een auto is vrijdagochtend overleden bij een botsing tegen boom op de Dirk de Botsdijk in Lage Zwaluwe. Vanwege onderzoek was de dijk tijdelijk afgesloten voor verkeer. Dit zorgde voor onbegrip en uitingen van agressie door automobilisten. Boa: ‘We staan versteld dat mensen zo reageren bij een tragisch ongeval’