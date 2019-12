Oosterhout krijgt meer sociale huurwoningen

De focus van gemeente, Thuisvester en de huurdersvereniging HVO is steeds meer gericht op betaalbare woningen voor mensen met een laag inkomen. Zo komen er in 2020 56 sociale huurwoningen bij, een jaar later in 2021 worden er 144 woningen opgeleverd en in 2022 nog eens 161. Huurdersvereniging HVO is tevreden. ,,Wij maken ons hard voor goede betaalbare woningen in een prettige woonomgeving", zegt Peter van Kemenade van HVO. ,,De inbreng van de huurders is door de partijen zeer serieus genomen en in de afspraken waar mogelijk opgenomen.”