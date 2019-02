Oosterhout krijgt ‘Lifeline’ naar de Randstad

,,Dit is een grote stap voorwaarts", zegt wethouder mobiliteit Marian Witte. ,,We hebben er jaren voor gelobbyd en dat heeft effect gehad. Dit wordt onze Lifeline naar de Randstad. We staan voor het eerst echt op de agenda.” Dat vindt ook wethouder John van Vugt van Raamsdonksveer: ,,Er is een enorme behoefte aan een goede Noord-Zuidverbinding. We moet de mensen uit de auto krijgen. Als je dat wil, is een directe en frequente ov-verbinding belangrijk. We willen dat doen op een meer milieuvriendelijke manier. Er komen dagelijks 5000 forenzen naar Raamsdonksveer. We moeten ervoor zorgen dat deze mensen op een makkelijke manier op hun werk komen bijvoorbeeld met een combinatie van openbaar vervoer. Dat ze bijvoorbeeld met de bus komen en daarna overstappen in mini-busjes of een elektrische ov-fiets pakken. Naar dat soort combinaties moeten we streven.”