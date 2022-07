Oosterhout krijgt een nieuwe gamehal: 365 dagen per jaar open

Even opent Sterk Huis de deuren: ‘Dat hier amper personeels­te­kort is, ziet niemand’

TETERINGEN - Stichting Sterk Huis in Teteringen wil vooroordelen wegnemen over zowel de bewoners als zichzelf. Daarom hield de instelling voor kinderen en jongeren met problemen thuis afgelopen weekend een open dag. ,,Jongeren in de jeugdzorg worden snel weggezet als losers.”

4 juli