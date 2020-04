Oosterhout komt ondernemers en verenigingen tegemoet met extra ondersteuning

Het pakket bevat ook maatregelen voor organisaties en instellingen die buiten de boot dreigen te vallen. Eerder zijn ook maatregelen gekomen om particuliere inwoners tegemoet te komen.

Steeds meer winkels gaan dicht

De coronacrisis raakt onze maatschappij niet alleen in medische termen. Scholen zijn dicht, horeca heeft moeten sluiten, winkels gaan steeds meer uit zichzelf dicht. Evenementen gaan niet door en sportverenigingen hebben hun activiteiten stop moeten zetten. Daarnaast brengt (economische) onzekerheid vaak ook stilstand in investeringsbeslissingen met zich mee. Bijvoorbeeld bij ruimtelijke ontwikkelingen of innovaties in het bedrijfsleven.

Lijst met maatregelen

Om de effecten hiervan op korte termijn op te kunnen vangen neemt de gemeente Oosterhout de volgende maatregelen.

Uitstel van betaling verlenen voor lokale belastingen voor bedrijven tot eind juni 2020.

Vermindering aanslagen toeristenbelasting. Ondernemers betalen geen voorschot meer, maar rekenen achteraf af op basis van de werkelijke cijfers.

Er wordt tot eind juni uitstel van betaling gegeven voor facturen die de Gemeente Oosterhout zelf verstuurt.

Facturen die de gemeente Oosterhout ontvangt worden (na goedkeuring) direct betaald.

Wij gaan bij niet-levering vanwege de coronacrisis, in gesprek met leveranciers om te komen tot maatwerk ter voorkoming van faillissement. Dit doen we voor al onze leveranciers waar het nodig is.

Met ondernemers die in aanmerking komen voor de landelijke regeling TOGS, maar in acute financiële problemen raken, wordt gezocht naar een maatwerkoplossing.

Vooruitlopend op de landelijke regeling voor ZZP’ers (TOZO) is een lokale regeling voor ZZP’ers (VOZO) om directe financiële noodsituaties op te vangen.

De aflossing voor de Reguliere BBZ kredieten wordt een half jaar opgeschort (uitstel van betaling).

Voor wat betreft subsidies zullen we de komende weken afspraken maken met subsidieontvangers over hoe om te gaan met het (deels) niet halen van de verplichtingen uit de subsidiebeschikking.

De verhuur van (sport)accommodaties aan partijen die ook huursubsidie van de gemeente krijgen, kan doorlopen en gaan we aan het einde van het jaar beoordelen.

Sportclubs die geen subsidie ontvangen maar ruimtes huren in sporthallen e.d. betalen geen huur totdat zij er weer gebruik van kunnen maken.

Er zal over 2020 geen precario voor terrassen in rekening worden gebracht.

Er zal geen marktgeld meer opgelegd worden aan ondernemers die momenteel niet op de markt mogen staan (non food-kramen).

Terugbetaling van leges voor afgelaste evenementen.

Het ondernemersklankbord wordt uitgebreid.

Het college heeft besloten om nog niet over te gaan tot kwijtschelding van belastingen en heffingen.

Lasten verlichten

Wethouder Marcel Willemsen: ,,Wij zien dat veel bedrijven, zzp’ers, kleine ondernemers en verenigingen het moeilijk hebben. Als gemeente doen we er alles aan om deze last te verlichten. Dit zijn maatregelen voor de korte termijn. We blijven analyseren wat de gevolgen van de crisis zijn en welke maatregelen er mogelijk op de middellange of lange termijn nodig zijn. Tegelijk zien we bij veel ondernemers creativiteit en ondernemerschap om toch nog wat inkomsten te genereren. Inwoners kunnen dat belonen door vooral lokaal producten te bestellen en laten bezorgen. Samen krijgen we tenslotte meer voor elkaar.”

Corona-nieuwsbrief