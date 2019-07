Oosterhout: ‘Kom op de fiets naar het zwembad‘

Bo (15) zamelt geld in voor diabetes in Oosterhout

21 juli OOSTERHOUT - Als Bo Kops (15) sport, vergeet hij zijn diabetes even. Maar buiten het sporten is hij er haast continu mee bezig. Tijdens het honk- en softbalevenement Battle at the Castle (BATC) vraagt de Oosterhoutse honkballer aandacht voor de ziekte. Maar vooral: geld. ,,Met de techniek van nu zou er zoveel eenvoudiger mee te leven moeten zijn. Maar daar ontbreken de middelen voor."