Oosterhout is stijgende kosten Veiligheidsregio beu: ‘Wij krijgen de rekening’

OOSTERHOUT - De regionale ambulancevoorziening, Veiligheidsregio, Omgevingsdienst of GGD. Oosterhout is er veel geld aan kwijt. Jaarlijks ruim 9 miljoen euro voor negen gemeenschappelijke regelingen, waar ook andere gemeenten aan deelnemen. En dat kan best een tandje minder, zo vindt de Oosterhoutse politiek.

Zeker omdat veel gemeenten in financieel zwaar weer zitten: de kosten van de jeugdzorg en Wmo leiden tot grote tekorten. Oosterhout hield zelf alle eigen kostenposten tegen het licht. Zo'n analyse moet ook gebeuren bij organen als de Veiligheidsregio of de Belastingsamenwerking West-Brabant, vindt de politiek. In 2020 nemen de kosten opnieuw toe: Oosterhout is dan 120.000 euro meer kwijt.

‘Beleidsobesitas’

Met name raadslid en oud-wethouder Jan Peters (VVD) is kritisch op de gemeenschappelijke regelingen. ,,9 miljoen is bijna net zoveel als de ozb-opbrengst van Oosterhout. Laat elke partij in beeld brengen wat een korting van 5, 10 of 15 procent voor gevolgen heeft voor de dienstverlening.” Daarnaast spreekt Peters met enig cynisme van ‘beleidsobesitas’. ,,De Veiligheidsregio is een uitvoeringsorganisatie. Toch heeft de Veiligheidsregio 18 formatieplaatsen ingeruimd voor strategisch beleid. Dan is er nog een Instituut voor Fysieke Veiligheid met een kenniscentrum en inspecties voor het onderwijs. Op al die plekken wordt onderzoek gedaan, diep nagedacht en heel veel beleid geboren.”

Draagvlak

Burgemeester Mark Buijs is het deels eens met Peters. ,,Het is een bak geld, daar moeten we kritischer naar kijken. Maar zeggen dat achttien strategen er te veel zijn, daar ga ik niet in mee. Ik zou willen weten: wat doen die achttien strategen?” Ondanks de nuances van Buijs houdt de gemeenteraad voet bij stuk. ,,Kort door de bocht: de gemeenschappelijke regelingen staan een beetje boven de wet, ze doen hun ding en aan het eind krijgen we de rekening”, is Willem-Jan van der Zanden (GroenLinks) fel. ,,Er moet echt wat gebeuren. Kijk naar onze eigen financiële situatie, we hebben het in Oosterhout soms over bedragen van 10.000 of 15.000 euro. Dat moet ook bij de gemeenschappelijke regelingen, anders verdwijnt het draagvlak.”