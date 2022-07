Oosterhout houdt liefst 11,5 miljoen euro over, maar ten koste van wie?

Dure tijden dienen zich aan, dus Oosterhout is blij met ruime plus van 11,5 miljoen euro over 2021

OOSTERHOUT - Blijdschap over de enorme plus in de jaarrekening, maar kanttekeningen bij hoe die tot stand is gekomen. Wethouder Marcel Willemsen nuanceert de 11,5 miljoen euro die de gemeente Oosterhout overhield op de begroting na het (corona)jaar 2021.

31 mei