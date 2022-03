Oosterhout helpt op parkeerplaats gestrande Oekraïense vluchtelingen: ‘Hotelkamer geboekt’

OOSTERHOUT - Een man heeft op de late avond van 9 maart misschien wel de eerste in Oosterhout aangekomen Oekraïense vluchtelingen opgepikt. De Oosterhouter zag vijf mensen met hun koffers op de parkeerplaats van de McDonald’s staan, schrijft burgemeester Mark Buijs op Facebook. De man boekte een kamer voor ze bij hotel ‘t Zonneke, waar medewerkers de vijf ook te hulp schoten. Buijs is onder de indruk: ,,Hoe wij Oosterhouters met deze crisis omgaan, daar ben ik trots op.”

Hoe het vijftal, drie volwassen vrouwen en twee kinderen, op de parkeerplaats van de McDonald’s in Oosterhout terecht is gekomen weet Buijs ook niet precies. Wel dat ze zijn afgezet door ‘een vrachtwagen of een personenauto’. ,,Ze hebben waarschijnlijk een tijdje met hun koffers in de kou op de parkeerplaats gestaan”, beschrijft de burgemeester.

Tot het moment dat de Oosterhoutse man langsreed. Zodra hij erachter komt dat het gezelschap dakloos is, zet hij ze bij hotel ‘t Zonneke af. ,,Daar komen ze erachter dat het misschien wel gaat om de eerste vluchtelingen uit Oekraïne, die Oosterhout hebben bereikt”, denkt Buijs.

Quote In het hotel horen ze de eerste hartver­scheu­ren­de verhalen. Het blijkt om twee bevriende vrouwen uit Kiev te gaan, die samen met drie kinderen het oorlogsge­weld daar zijn ontvlucht. Mark Buijs, Burgemeester van Oosterhout

De weldoener die de vijf afzette is dan al vertrokken. In het hotel communiceren de vluchtelingen via Google Translate op een telefoon: ,,Daar horen ze de eerste hartverscheurende verhalen. Het blijkt om twee bevriende vrouwen uit Kiev te gaan, die samen met drie kinderen het oorlogsgeweld daar zijn ontvlucht.”

Vader vecht in Oekraïne

Eén vrouw was al eerder voor een oorlog gevlucht: ze woonde in de Donbass in Oost-Oekraïne, waar al sinds 2014 wordt gevochten: ,,En nu vlucht ze dus weer. Haar vriendin uit Kiev met haar drie kinderen was ook de levensgevaarlijke situatie in Kiev ontvlucht.” De vader van de kinderen kon niet met ze mee, omdat hij meevecht tegen de Russische invasie.

Dat verhaal maakte veel indruk in het hotel, weet de burgemeester. Het personeel regelden zelfs nieuwe schoenen, omdat de vijf waren gevlucht op hun snowboots. ,,Ze zijn meteen met deze mensen naar de stad gegaan en hebben belangeloos comfortabel schoeisel gekocht”, reageert de burgemeester.

Quote Samen zorgen we ervoor dat we vluchtelin­gen zoals deze bij de McDonald’s niet aan hun lot overlaten. Mark Buijs, Burgemeester van Oosterhout

Opgevangen in Amphia-ziekenhuis

De vijf sliepen donderdagavond nog in het hotel. Op vrijdag zijn ze naar het Amphia-ziekenhuis gebracht, als eerste gasten van de tijdelijke vluchtelingenopvang. Buijs complimenteert het ziekenhuis met het uitlenen van de locatie en het inrichten van een ruimte voor gevluchte Oekraïners. Het ziekenhuis kan ongeveer 50 mensen onderdak bieden.

Buijs hoopt dat ook andere vluchtelingen uit Oekraïne en veilige plek kunnen krijgen in zijn stad: ,,Samen zorgen we ervoor dat we vluchtelingen zoals deze bij de McDonald’s niet aan hun lot overlaten.” De burgemeester is daarnaast nog op zoek naar de man die de hotelkamer voor de vijf vluchtelingen boekte. ,,Deze weldoener zou ik graag willen ontmoeten!”, besluit hij.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.



Kijk hier naar onze meest bekeken video's