Oosterhout gaat zorg en welzijn kritisch bekijken

Bezuinigingen

In 2020 loopt het contract met Surplus af

Sectormanager Anja Hartmans van Surplus begrijpt dat er bezuinigd moet worden, maar de manier waarop dat gebeurt, is slecht gevallen. Ook omdat Surplus veel taken uitvoert waar geen vergoeding voor wordt gegeven. ,,We willen weten welke taken de gemeente Oosterhout op het gebied van Welzijn dient uit te voeren, welke organisatie hier het beste bij past en tegen welk budget de taak wordt uitgevoerd”, zegt Willem-Jan van der Zanden (GroenLinks). En daar zijn alle partijen het mee eens. Wethouder Clèmens Piena (Zorg en welzijn): ,,In 2020 loopt het contract met Surplus af en dit jaar het contract met het Sociaal Wijkteam. Het is een natuurlijk moment om alles te bekijken.”