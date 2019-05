Oosterhout gaat scootmobiel niet afpakken, maar schrapt wel mantelzorgcompliment

Terrein Van Wanrooy Transport verkocht

21 mei OOSTERHOUT - Het logistiek complex aan de Koopvaardijweg 3 en 3a op Weststad in Oosterhout van FreightNed Warehousing is verkocht aan vastgoedontwikkelaar DHG. Dat heeft DHG dinsdag bekend gemaakt. Het perceel van 45.000 vierkante meter was eerder eigendom van voormalig transportondernemer Paul van W. die verdacht wordt van grootschalige cocaïnesmokkel.