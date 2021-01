Oosterhout gaat ouders rellende kinderen financieel aanpakken

Erfgoedver­e­ni­ging brengt geschiede­nis 200 Zwaluwse winkels en cafés in kaart

9:00 LAGE ZWALUWE - Van een kleermakerij en centrale telefoondienst tot aan horeca onder diverse uitbaters. Het pand van het huidige eetcafé ‘Hier is ‘t’ aan de Nieuwlandsedijk in Lage Zwaluwe kent een rijk ondernemersverleden. En het is lang niet het enige gebouw. Erfgoedvereniging Heerlijkheid Hooge en Lage Zwaluwe behandelt in haar nieuwste boek de geschiedenis van zo’n tweehonderd winkels en cafés.