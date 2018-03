Oosterhout gaat luchtkwaliteit meten op drukke verkeerspunten

Dat zegt wethouder Mark Vissers (Natuur en Milieu) als antwoord op vragen van GroenLinks. Het is nog niet bekend hoeveel de operatie gaat kosten, wanneer er precies gemeten wordt en op welke locaties, maar afgesproken is wel dat de resultaten eind 2019 bekend moeten zijn. Raadslid Uhro van der Pluijm (GroenLinks) trekt geregeld aan de bel als het om luchtkwaliteit gaat. Hij is blij dat er nu daadwerkelijke metingen worden verricht. Van der Pluijm: ,,In Oosterhout wordt de luchtkwaliteit berekend op basis van rekenmodellen. Als er echt gemeten wordt, weten we of de lucht in orde is of niet."