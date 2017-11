Oosterhout en Dongen praten over de nieuwe N629: wie, wat, waar, hoe?

OOSTERHOUT - De gemeenteraad van Oosterhout praat dinsdagavond over de nieuwe N629. In Dongen staat het onderwerp voor december op de agenda. Wat ligt er nu op tafel? En wanneer komt die weg er? Zes vragen én antwoorden.

Waar hebben we het dit keer over?

Vorig jaar is er een route gekozen voor de nieuwe N629. Die route, Bundeling Noord, is een 'voorkeursalternatief'; de keuze ligt dus nog niet vast. De gemeenten praten nu over de verder uitwerking van die geselecteerde route. Tien meter naar rechts of naar links, het kan grote gevolgen hebben voor inwoners en natuur. Die details liggen nu op tafel, het zogenoemde 'concept Provinciaal Inpassingsplan'. Dit plan maakt het, na vaststelling, mogelijk om de nieuwe N629 aan te leggen.

Even een stap terug: waar komt die nieuwe weg te liggen?

De route gaat vanaf de kruising bij Oosteind (Provincialeweg) parallel aan de bestaande N629 lopen. Bij de Heikantsestraat buigt de weg af naar het zuiden en gaat via de noordkant van het Wilhelminakanaal richting Dongen. Pal voor Dongen komt een viaduct over het kanaal; dat sluit aan op de kruising Duiventorenbaan-Steenstraat. De huidige weg (de Heistraat) blijft met deze reconstructie behouden. Het doel: de overbelaste Heistraat ontzien en vrachtverkeer een alternatief bieden.

Wat staat er zoal in dat inpassingsplan?

Naast de ligging is de compensatie van de natuur een belangrijk punt. De weg heeft nogal een impact op de omgeving. Besloten is om de verloren natuur te compenseren binnen de eigen gemeentegrenzen van Oosterhout en Dongen. Verder wordt de nieuwe weg van geluidsarm asfalt voorzien. Het landschap zelf wordt ook aangepakt. Aan de westkant van de N629 komt een 'mozaïeklandschap', met bospercelen en houtwallen. Aan de oostkant, bij Het Blik, ligt de nadruk meer op recreatie.

Hoe is het draagvlak onder inwoners?

Er zijn vorige week twee informatieavonden geweest, een in Oosterhout en een in Dongen. Daar kwamen enkele sprekers op af, vooral met kritische opmerkingen. Met name het comité Handen af van de Duiventoren en het Blik voert actief actie tegen het plan. Provinciewoordvoerder Catelijne Thomassen over het draagvlak: ,,Over het algemeen is het draagvlak goed. Men is blij dat er een oplossing komt. [...] Een beperkt aantal mensen is tegen vanuit overtuiging of belang.''

Als de gemeenten groen licht geven. Wat dan?

,,De op- en aanmerkingen gaan naar de Gedeputeerde Staten van de provincie; die maakt een definitief plan. Op dat plan mogen inwoners dan nog reageren. Rond mei, juni volgend jaar wordt er door de provincie waarschijnlijk een klap gegeven op het project.

Wanneer komt de weg er?

,,Als alle procedures meezitten is eind 2019 haalbaar'', aldus Thomassen. ,,Aangezien we uitgaan van Raad van State-procedures en onteigeningen is dit mogelijk erg ambitieus; dan zal de start wellicht pas in 2020 zijn.'' Volgens de woordvoerder is er geen harde deadline wanneer alles af moet zijn.