Oosterhout en Dongen gaan meepraten in milieucommissie vliegbasis Gilze-Rijen

Belangen

Oosterhout ervaart dat laagvliegen van helikopters en vliegtuigen toeneemt, ook boven de bebouwde kom. Het college van B en W verwijst ook naar de gesprekken over het Luchthavenbesluit. Daarbij lijkt de teneur dat het militaire vliegveld intensiever gaat worden gebruikt. Dat raakt de belangen van de gemeente, staat te lezen in de brief aan het ministerie Defensie.

Overlast

Topklager

Uit het klachtenoverzicht van 2018 blijkt dat het aantal meldingen over vliegbasis Gilze-Rijen is afgenomen van 2600 in 2017 naar 1685 in 2018. Fors, zo lijkt het. Twee notoire melders met meer dan vijfhonderd meldingen van 2017 zijn afgehaakt of hebben minder/niets te klagen. De topklager van 2018 belde ‘slechts’ 221 keer. De klachten komen meer gespreid uit de regio. Afgelopen jaar waren er meer klachten uit onder meer Breda, Oosterhout, Loon op Zand en Dongen. De COVM vergadert woensdag 27 maart openbaar vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis in Rijen.