Oosterhout: ‘Denk mee over duurzame energie’

Het doel van deze oproep is om de energierekening in de toekomst betaalbaar te houden. Het provinciebrede initiatief Brabant Praat is speciaal hiervoor in het leven geroepen. De politiek vraagt tweehonderd Brabanders advies te geven over de energierekening van de toekomst en Oosterhout doet dus mee.

Selectie

Regionale Energiestrategie

Brabant Praat is een initiatief van de Energieregio West-Brabant: één van de dertig energieregio’s in Nederland die werken aan de Regionale Energiestrategie (RES). Désirée Brummans, voorzitter van de stuurgroep RES West-Brabant en wethouder bij gemeente Moerdijk, legt uit wat de motieven zijn. ,,Het is belangrijk dat de nieuwe warmte te betalen blijft. En dat mensen vrij kunnen kiezen tussen de verschillende soorten nieuwe warmte. Daarover willen wij graag met mensen uit de regio in gesprek. Dat doen we een diverse groep mensen. Zo horen we de stemmen die anders zachter klinken of niet gehoord worden.”