Oosterhout by night: op 30 meter hoogte op zoek naar je eigen huis

Elke donderdagavond leidt VVV-gids Ad Jespers een groep rond door de kerktoren. Zo ook deze week. Dit keer is dat een groep van elf. ,,Het was nog even spannend of er wel genoeg aanmeldingen zouden zijn met deze hitte, maar gelukkig. Welkom", begint Jespers. De gids begint energiek te vertellen over de bouw en staat van de kerk. ,,Rond 1200 heeft hier op deze plek al eerder een kerk gestaan, maar de kerk zoals we die nu kennen, is gebouwd in 1463."