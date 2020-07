Oosterhout bouwt honderden huizen erbij om jongeren aan te trekken

,,De vergrijzing in Oosterhout is hoger dan die in andere Brabantse gemeenten. Dat blijkt uit een onderzoek dat we hebben laten uitvoeren. Zonde, want jongeren zijn nodig voor economische groei en het in stand houden van voorzieningen in de gemeente. Maar om snel meer starters en gezinnen aan te trekken, moeten er wel geschikte en betaalbare huizen voor ze zijn. Daar gaan we ons nu op richten, aldus wethouder Marcel Willemsen.