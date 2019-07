Oosterhout bemoeit zich met kerken: ‘Anders hebben we dadelijk verpauperde monumenten’

Jonge vandaal (15) vernielt in Raamsdonks­veer houten poort, gooit containers om en slaat ruit in

14:29 RAAMSDONKSVEER - Een 15-jarige jongen is woensdag rond 02.40 uur aangehouden in Raamsdonksveer nadat hij verschillende vernielingen had gepleegd. De vandaal was onder invloed van alcohol en kwam van de kermis af.