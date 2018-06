Oosterhout acht ton in de min door hoge zorgkosten

Docent Altena College overlijdt enkele uren nadat hij examenkan­di­da­ten uitslag heeft verteld

14 juni SLEEUWIJK - Verdrietig nieuws voor de leerlingen en docenten van het Altena College in Sleeuwijk. Enkele uren nadat hij woensdag de examenkandidaten had laten weten of ze al dan niet geslaagd waren, is docent Arie Kraaij plotseling overleden.