Oosterhout: aanvullende maatregelen tot sluiting Lievenshove

Dat antwoordt het gemeentebestuur op vragen van de fractie van GroenLinks in de Oosterhoutse gemeenteraad. Dat is ook nodig: 'Op de andere locaties van Juzt is nu een veel veiliger zorg- en werkklimaat.'

Juzt kondigde twee weken geleden aan per 1 december van dit jaar wegens onoplosbare drugsproblemen de locatie Lievenshove te sluiten. Die problematiek speelde bij zowel de jongeren die op de gesloten afdeling zitten als de jongeren die onbegeleid naar buiten mogen. Het college: 'Het is juist dat de jongeren onder strenge begeleiding buiten komen. Hier vindt ook toezicht op plaats. Dat wil echter niet zeggen dat het voor jongeren onmogelijk was om met elkaar of met anderen in contact te komen.'

Warandecollege

B en W menen dat het besluit van Juzt geen reden is het huidige contract met de instelling op te zeggen. De gemeente is daarnaast nog in overleg met onderwijsstichting Het Driespan over de gevolgen van de sluiting voor het Warandecollege. Dat bevindt zich op hetzelfde terrein als Lievenshove. Op de school voor voortgezet speciaal onderwijs zitten ook leerlingen van buiten Lievenshove.

De voorgenomen sluiting is voor de VVD-fractie in de Oosterhoutse raad reden haar pijlen te richten op het toezicht op zorginstellingen. In schriftelijke vragen wil de partij weten op welke wijze het (calamiteiten)toezicht is vormgegeven in Oosterhout en of de toezichthouder betrokken is (geweest) bij het veiligheidsvraagstuk op Lievenshove.

Kwetsbare jongeren

Juzt-baas Jos van Nunen vertelde twee weken geleden tegen deze krant dat hij de veiligheid van de 45 jongeren die in Lievenshove verblijven niet kan garanderen: ,,Dealers weten via allerlei sluipwegen het terrein te bereiken. Ze hebben van alles in de aanbieding. En ze weten dat hier kwetsbare jongeren zijn te vinden."

Eerder dit jaar was er ook een incident op een andere locatie van Juzt aan de Ignatiusstraat in Breda. Daar werden in een woning honderden pillen en kilo’s amfetamine aangetroffen.