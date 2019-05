Oosterhout: 2.700 woningen erbij in tien jaar

Een grote uitdaging is de vergrijzing. Uit prognoses blijkt dat in 2030 meer dan een kwart van de Oosterhouters ouder is dan 65 jaar. Met name in het centrum wonen veel senioren. Tegelijkertijd wil de gemeente aantrekkelijk zijn voor jonge gezinnen en moet er een voldoende aanbod zijn van grondgebonden woningen. “We willen jonge mensen binden“, zegt wethouder Marian Witte (Gemeentebelangen). “Veel jongeren trekken weg. We willen een woonmilieu creëren dat fijn is voor jonge gezinnen.“