Oosteindse paardenman Antoon Jespers (95) overleden

In 1975 richtte Jespers Manege Buitenhorst in Oosteind op. Hij bouwde het zelf. De dagelijkse leiding is anno 2023 in handen van zoon Johan, echtgenote Marion en kleindochter Monique Jespers. Ze verzorgen zowel manege- als privélessen en pensionstalling.



Toen in 2015 de manege het 40-jarig bestaan vierde was dat ‘een moment om nooit te vergeten', zo vertelde Antoon Jespers in een groot interview met de Jespers-familie in deze krant. ‘Ons levenswerk bloeit voort, ons harde werken is beloond. Prachtig.’



Antoon Jespers was en bleef tot zijn dood nauw betrokken bij de manege. Het afscheid vindt vrijdag plaats in Oosterhout.