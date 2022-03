Oosteind zet zichzelf centraal tijdens politiek debat

Vrijwel alle politieke partijen uit Oosterhout zullen op donderdagavond 10 maart met meerdere kandidaten aanwezig zijn in dorpshuis Het Oostquartier. De organiserende partij is de Vereniging Belangen Oosteind (VBO).

De politieke balans in Oosterhout: veel huizen bouwen en op weg naar een stadhuis in de binnenstad

De thema’s die tijdens de avond de revue zullen passeren zijn onder andere de aanpak van de Provincialeweg, min of meer de centrale as van het lintdorp, de woningbouwplannen en de aanpak van het dorpshart.

Eigen behoefte

Het meest heikele onderwerp is ongetwijfeld de woningbouw. In Oosteind wordt onderscheid gemaakt tussen de betrekkelijk kleinschalige uitbreiding van het bestaande dorp voor de eigen behoefte en de grootschalige woningbouw die de gemeente Oosterhout wil.

Over dat laatste punt is het laatste nog lang niet gezegd. In Oosteind zijn veel mensen bang voor het verlies van het dorpse karakter mocht die grootschalige woningbouw bij Oosteind doorgaan. Wat Oosteind in ieder geval wel wil, is een beperkte woningbouw voor de eigen behoefte zoals die mogelijk gaat plaatsvinden op het terrein van OVV.