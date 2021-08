Oosteind begint zich te roeren over toekomstige woningbouw

Meedenken met bouwplan­nen of opzetten van eigen initiatief: Oosterhout lanceert digitaal platform

5 juli Meedenken over de herinrichting van de doorgaande weg in Oosteind, of zelf een plan pitchen voor een hondenspeelveld in de wijk. Oosterhout heeft een online platform gelanceerd waarop inwoners kunnen reageren op projecten van de gemeente en eigen ideeën kunnen plaatsen.