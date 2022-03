Oorlogsmisdadiger verliest erevoorzitterschap heemkundekring: ‘Willen niet met hem geassocieerd worden’

Van Roosbroeck was lange tijd actief in Oosterhout voor heemkundekring De Heerlijkheid. Hij werd voorzitter en zelfs erevoorzitter. De uit België afkomstige Van Roosbroeck overleed in 1988, maar het verleden bleef altijd als een schaduw over zijn leven hangen.

Deportatie Joden

Hoewel velen in Oosterhout in eerste instantie onbekend waren met zijn persoonlijke historie, dook heemkundekring-lid Jacob Jonker in het verleden van Van Roosbroeck. Er kwam steeds meer over de geboren Belg boven water. Van Roosbroeck was schepen van Groot-Antwerpen, maar ook SS‘er. Als schepen van onderwijs besloot Van Roosbroeck in 1942 om openbare scholen voor Joodse leerlingen te sluiten en hen samen te brengen op speciale scholen. Daardoor kreeg de Duitse bezetter een beter zicht op de persoonsgegevens van de Antwerpse Joden, wat hun deportatie faciliteerde.