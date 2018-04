Oorlog tussen natuurclubs en Natuurpodium

GILZE EN RIJEN - Vrijwilligers van Het Natuurpodium en natuurvereniging NLGR staan lijnrecht tegenover elkaar over de locatie van het openluchttheater. Mede daardoor is het Lentefestival enkele weken geleden niet doorgegaan. Tegen de tweede editie van pop-up theater Ratatouille op 10 juni is bezwaar ingediend.

,,We misten administratief wat puntjes voor het Lentefestival'', zeggen John Merkus en Jeanette Kamberg van het Natuurpodium. ,,We hebben ons verzoek voor een vergunning daarom zelf ingetrokken, want alles moet kloppen.''



De Natuur- en Landschapsvereniging Gilze en Rijen is vierkant tegen de locatie. ,,We hebben de volledige steun van de gemeente voor de ontwikkeling van ons plan, maar alles moet kloppen. We willen niet met modder gooien, maar de NLGR zit op de kast om ons te pakken'', vinden ze.

Openluchttheater

Merkus is initiatiefnemer van het plan om een lokaal openluchttheater te beginnen met regionale uitstraling. Gekozen is voor het terrein bij atletiekvereniging Spiridon. Vrijwilligers, particulier en bedrijven, hebben een steentje bijgedragen. Het ontwerp van de tribune van gerecycled plastic is klaar. Met de gemeente is net een gebruiksovereenkomst getekend. Merkus: ,,Hoe mooi is het als je in de zomer, wanneer de culturele centra in de gemeente dicht zijn, toch een programma kunt bieden, ook met campings en Toerlezjoere.''

Volledig scherm Het Natuurpodium zoals het in 2019 voor het eerst in gebruik moet worden genomen. © Berry van der Heijden

Op zondag 10 juni tijdens open tuinendag Rijen Ruikt biedt Ratatouille voor de tweede keer een dagprogramma. Vanaf 10.30 uur tot 17.00 uur zijn er voorstellingen. Kindertheater, optredens van dansschool en KunstPodium, The Blueband uit Gilze en een sessie van Katrien Verheijden die Janis Ian zingt. Strobalen laten zien hoe podium en tribune gaan worden. Er is een bar en horeca. ,,Maar de natuur staat voorop, ook wat geluid- en andere belasting betreft.''

Bosgebied

Een openluchttheater begin je niet zo maar. Zeker niet als dat in bosgebied ligt en er een zeer bezielde natuurvereniging in de gemeente tegen is. ,,Daarom hebben we bureau Movares een natuurplan laten ontwikkelen. Er komt een natuurpad, bospad en een kunstpad naar het podium. We optimaliseren het leefgebied voor de boomkikker en handhaven beplanting maximaal. Alles voor de natuur'', zegt Merkus. Hij heeft er grote moeite mee dat NLGR heeft laten weten niet te willen praten, maar wel de gangen van de stichting vastlegt.

Kwetsbaar

Marleen Verweij en Felix Dekkers van de NLGR zijn enthousiast over het Natuurpodium, maar niet bij De Vijf Eiken. ,,Het is een kwetsbaar gebied, waar ook Europees beschermde diersoorten leven als de boomkikker en kamsalamander. De plek van het podium is de enige waar zandbijen en graafwespen zitten. Je benadeelt de natuur.''

Dorpenstrijd