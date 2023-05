Oorlog in Oekraïne drukt gemeentekas, ook in Oosterhout: ‘Blijven bouwen en slim investeren’

Dongen doet zichzelf tekort met ‘slechts’ een punt bij nummer vijf UNA

Dongen heeft woensdagavond een punt overgehouden aan het inhaalduel bij nummer vijf UNA. De ploeg van Osman Erbas verkleint daarmee het gat met nummer zestien Baronie tot drie punten, maar baalde toch vooral van de gemiste kansen. ,,Hun keeper was Man of the Match.”