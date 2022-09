Ook zonder de harmonie gaat de Waspikse boekenbeurs door

WASPIK - ,,Ja, we mogen weer!” Geen seconde twijfelde Gerri Langerwerf (67), voormalig secretaris van de opgeheven harmonie Volksvlijt en Volksvermaak, toen ze gevraagd werd de boekenbeurs nieuw leven in te blazen. De beurs is vanaf vrijdag 23 september drie dagen op rij in de Theresiakerk.

Volledig scherm Vrijwilligers zoeken tussen de gedoneerde boeken uit bij welke categorie te horen. © Pix4Profs / Jules van Iperen

De achtste en laatste editie van de boekenbeurs die de harmonie organiseerde, vond vier jaar geleden plaats in de voormalige autogarage in de Julianastraat. Jarenlang was de beurs een groot succes met honderden bezoekers uit een grote regio.

Een immense klus

,,Maar toen het noodgedwongen stopte, waren we er ook wel even klaar mee hoor”, lacht Gerri Langerwerf. Samen met een groep van ruim twintig vrijwilligers was zij al die jaren betrokken bij de organisatie. ,,Het inzamelen, sorteren en klaarzetten is een immense klus. Maandenlang hard werken, maar wel altijd erg gezellig.”

Ze twijfelde dan ook geen moment toen Den Bolder de vrijwilligers van toen vroeg om de beurs nieuw leven in te blazen. ,,Wij moeten geld bijeenbrengen om het nieuwe interieur te kunnen bekostigen”, vertelt beheerder Marjoleine Veldhuisen van Den Bolder. ,,Wij hebben zelf een drukke agenda, dus hier kan al dat materiaal niet gestald worden. Toen we hoorden dat we de leegstaande Theresiakerk konden gebruiken, was het besluit snel genomen.”

Toen was er echter de uitdaging om voldoende boeken, platen en cd’s in te zamelen; de harmonie had alles wat over was na de laatste beurs aan een opkoper verkocht. Toch lukte het de vrijwilligers om meer dan tienduizend boeken en platen te verzamelen die voor de bekende lage prijzen verkocht gaan worden.

Marjoleine: ,,Ik hoop dat er weer veel mensen op de been komen, want de complete opbrengst is voor Den Bolder en dus voor de Waspiske gemeenschap.”

De beurs wordt gehouden van vrijdag 23 tot en met zondag 25 september in de Theresiakerk aan de Carmelietenstraat 58 in Waspik.