Ook wethouder John van Vugt heeft genoeg van coronaregels, maar oh wee als-ie daarover klaagt

Gilze wordt eindelijk verlost van het Taliban­plein

17:21 GILZE - 'We gaan bouwen'. Die tekst prijkt op het grote spandoek dat woensdagochtend werd opgehangen bij de ondertekening van de afspraken die de gemeente Gilze en Rijen heeft gemaakt rond de realisatie van het centrumdeel van Centrumplan Gilze. Beter had er 'We gaan - eindelijk - bouwen' gestaan, want het hele proces duurde maar liefst bijna vijftien jaar.