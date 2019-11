Ook verwondingen aan gezicht jongen (15) na afsteken vuurwerk Dongen, twee vriendjes eveneens gewond

Kloek en gemeente sluiten vrede

10:56 OOSTERHOUT - De kou is uit de lucht tussen de Kloek en de gemeente Oosterhout. De nieuwe eigenaren van het café op de Leijsenhoek hebben vorige week een gesprek gehad met burgemeester Mark Buijs. ,,Dat is goed verlopen. We zijn weer on speaking terms", zegt een van de eigenaren Guido Mols.