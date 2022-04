Ook tweede dag Paaspop Den Hout vol sfeer: ‘We zijn met liefde ontvangen’

DEN HOUT - Ook tijdens de tweede dag van Paaspop in Den Hout zit de sfeer er goed in. ,,Hoe een klein dorp heel groot kan zijn.”

De band Hard2Get opende deze zondag het feest. Voor tien man speelden zij hun eerste nummer. Aan het einde van hun show stond er 1500 man in de tent. Vol passie vertellen zanger Stan Smeets en bassist en zanger Jip van Es over hun eerste kennismaking met het Houtse publiek. Van Es: ,,De mensen geven gas. We zijn met liefde ontvangen.”

Smeets vult aan: ,,De sfeer in Den Hout doet een beetje stads aan.”

Over hoe het is om te beginnen met tien man zegt Van Es: ,,Het maakt niet uit wat er gebeurt. We geven altijd alles, ook al halen we het uit de puntjes van onze tenen. En het vollopen geeft heel veel positieve energie.”

Juist die energie van Hard2Get bezorgde ze een plek in het programma van Paaspop. ,,Vier weken geleden traden ze op bij de trouwerij van bestuurslid Jimmy Wolf”, vertelt bestuurslid Bram Bul. ,,Ze vervingen een andere band die verhinderd was door corona. Ze maakten er zo’n groot feest van, dat we spontaan besloten om ze voor Paaspop te boeken.”

Mooi voorbeeld

Ook Danielle Meijer uit Oosterhout komt voor het feest. ,,Welke artiest er speelt, maakt me niet zoveel uit. Ik woon al tien jaar vlakbij Den Hout en ik had er al zoveel over gehoord. In 2020 kocht ik mijn kaartje al. Dit festival is een mooi voorbeeld van hoe een klein dorp heel groot kan zijn.”

Volledig scherm Feest tijdens Kraantje Pappie bij Paaspop Den Hout. © Pix4Profs / Casper van Aggelen

Ook Kraantje Pappie bouwt een feest met het publiek. ,,Ik ben geen Kraantje Pappie fan, maar ik heb enorm van het optreden genoten”, zegt Joep van Andel uit Raamsdonksveer. ,,Het kwam door de sfeer die ze maakten en ze straalden heel veel energie uit.”

Achter de tap

Onder de vrijwilligers is de sfeer ook opperbest. Vrijwilliger Mathijs Romme (32): ,,Het maakt me trots dat ik iets voor mijn dorp doe. Vanaf mijn vijftiende ben ik al vrijwilliger. Eerst hielp ik met de opbouw en nu sta ik achter de tap van de bar.” Hij geniet met volle teugen van de muziek, de mensen en de gezelligheid achteraf. ,,We gaan met zo’n honderd tot honderdvijftig man nog naar de kroeg. Dan hoor je de mooiste verhalen.”

