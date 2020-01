Ook Tractors By Night nieuwe stijl een succes

Brandende vuurkorven, warme chocomel, koud bier en hier en daar live muziek. Inwoners van de gemeente Drimmelen hebben zich weer in groten getale langs de weg verzameld voor de veertiende editie van Tractors By Night.

41 verlichte tractoren rijden dit jaar mee in de nieuwjaarstraditie die Tractors By Night inmiddels voor de gemeente Drimmelen is geworden. ,,Vorig jaar waren dat er 22. We zijn heel tevreden over de opkomst'', zegt medeorganisator Thijs Jansen van De Eerste Drimmelense Tractor Oldtimer Vereniging (EDTOV).

De vereniging nam begin november de organisatie over van Vrienden Van D'n Amerkant, die het evenement liet uitgroeien tot het succes van nu. Met hulp van draaiboeken en contacten lukte het EDTOV. ,,Maar het was toch meer werk dan we dachten. Het regelen van vergunningen, de route en verkeersregelaars is toch lastiger dan gedacht.''

Ode aan het boerenleven

Maar het resultaat mag er zijn, gezien de passerende lichtgevende kunstwerkjes. De stoet van tractoren gehuld in onder andere groen, blauw en rode sferen zijn vanavond een ode aan het boerenleven. Hier en daar wordt uitgepakt met creaties als klompen en een sneeuwman. ,,Je ziet dat de mensen steeds meer hun best doen. Er komt meer strijd, dat is leuk.''

In oktober leek het er nog op dat er dit jaar geen Tractors By Night zou zijn, toen Vrienden Van D'n Amerkant besloot ermee te stoppen. Met de ondersteuning nam EDTOV het stokje over. ,,We hebben veel reacties gekregen dat we dit voortgezet hebben. Er zijn zelfs sponsoren bijgekomen en we hebben ons best gedaan om het veel publiciteit te geven, vandaar wellicht dat er meer deelnemers zijn'', zegt medeorganisator Edwin van Loenhout. ,,Dat komt misschien ook doordat wij als organisatie midden tussen de boeren met tractoren zitten'', vult Jansen aan.