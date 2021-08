Ook Top 100 Made Live gaat dit jaar niet door: ‘Maar we kijken naar de toekomst’

Tot in ieder geval 20 september zijn evenementen boven 750 personen niet toegestaan. ,,Daar redden we het gewoon niet mee”, zegt organisator Hans Dickens. Organisatorisch is het bovendien niet te doen het evenement een paar weken door te schuiven. ,,Het is natuurlijk een teleurstelling, maar we willen niet teveel balen en weer verder kijken naar de toekomst.”

Bij de Top 100 Made Live spelen coverbands uit de regio om de beurt de 100 meest populaire rocknummers van dat moment. Het brengt zo’n 3000 bezoekers op de been. ,,De kaartverkoop liep goed, ongeveer tweederde is al verkocht. Hoewel het ook nog onzeker was en sommige mensen nog op groen licht wachtten om hun kaartje te kopen.” Al gekochte kaarten blijven geldig voor 2022.

Want dat er die pinksterzaterdag eindelijk weer gerockt gaat worden op Madese bodem, daar is Dickens van overtuigd. ,,We gaan gewoon door en focussen ons nu op die dag. Binnenkort gaan we een biertje drinken met de bands en hopen we ze weer te motiveren.”