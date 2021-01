Ook Rijen dekt zich in vanwege dreigende rellen: noodbevel van kracht

Alssema liet onder meer in een videoboodschap op Facebook weten de signalen samen met politie en Openbaar Ministerie uiterst serieus te nemen: ,,Van diverse kanten ontvingen we gisteren en vandaag signalen over oproepen om vanavond in Rijen te komen rellen. Samen met de politie en het Openbaar Ministerie neem ik deze signalen uiterst serieus. Daarom heb ik besloten om een noodbevel af te vaardigen en een veiligheidsrisicogebied in te stellen.”