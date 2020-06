Ook Oosterhoutse horeca worstelt: spagaat tussen gastvrijheid en politieagent

Brandmel­ding in palletfa­briek op industrie­ter­rein Dongen blijkt storing in centrale

15:42 DONGEN - De brandweer ontving zondagmiddag een melding van een brand in een palletfabriek aan de Textielstraat in Dongen. Eenmaal ter plaatse bleek het om een storing in de biomassa-centrale te gaan.