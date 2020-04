Ook Oosterhout doet Roundup in de ban

Burgemees­ter Witte al drie weken in quarantai­ne: 'Ik ben 44, was fit en gezond maar kan nu amper nog praten’

9:32 RAAMSDONKSVEER - Het praten kost haar nog moeite. Burgemeester Marian Witte zit al drie weken in quarantaine, in haar huis in Raamsdonksveer, samen met twee van haar kinderen van 14 en 17. Over de telefoon doet ze verslag van haar zelfgekozen isolatie. ,,Ik ben 44, was fit en gezond. Het kan echt iedereen overkomen".