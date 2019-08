Ook met tegenslag zit het terras van Poeleke in Lage Zwaluwe steeds vaker vol

Voor het eerst naar het gloednieu­we Mgr. Frencken College

20 augustus OOSTERHOUT - ,,Er had wat mij betreft nog best een weekje extra vakantie bij gemogen”, sombert een leerling van het Mgr. Frencken College, terwijl hij met klasgenoten over het bouwterrein loopt dat hen naar hun gloednieuwe school leidt. Het gebouw werd vorige week opgeleverd en lijkt op het oog ook echt helemaal klaar te zijn voor het nieuwe schooljaar. Het is er hooguit nog wat kaal.