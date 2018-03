'Ook in leerlingen met autisme zit muziek'

RIJEN - Een nieuwe lente, een nieuw begin. Wilma van der Draaij gooit het over een andere boeg. De muziekdocente en eigenares van Wilma's Muziekschool in Rijen gaat zich specifieker richten op leerlingen met autisme. Ze wordt Muziekschool Plus.

Wilma van der Draaij is al sinds haar afstuderen op het Rotterdams conservatorium in 1998 actief als docent musicus en inmiddels ook specifiek docent muziek aan conservatorium in Tilburg. Ze is actief en betrokken bij ontwikkelingen in de Rijense gemeenschap, ze geeft privéles, verzorgt mede concerten. Langzamerhand is haar activiteit als docent uitgebreid naar lesgeven aan leerlingen met een beperking. Ze verzorgt lessen keyboard, piano, zang en gitaar.

Prikkels

,,In de loop der jaren kreeg ik steeds meer te maken met kinderen die een vorm van autisme hadden. Het laatste wat ik wil is om hen een stempel te geven. Het gaat er om deze kinderen en volwassenen, die niet goed tegen prikkels kunnen, zich snel onzeker en onveilig voelen een gevoel van vertrouwdheid en aangename aanwezigheid te bezorgen.'' Muziek is daarbij het middel om prettige gevoelens los te maken. Het resultaat is dat de vaak wat gesloten kinderen met groot enthousiasme muziek maken, zelfvertrouwen krijgen en mondiger worden.

Negen pijlers

Dat vergt een specifieke aanpak, vertelt Van der Draaij. Ze heeft daarvoor negen pijlers ontwikkeld, waarin communicatie en een gevoel van veiligheid voorop staan. Ze somt er een aantal op: ,,De inrichting van de lesruimte blijft hetzelfde. Een handeling moet je voordoen. Noem geen tijd die voor het aanleren van iets staat. Vergeet bij uitleg geen details en stimuleer. Neem de tijd om leerlingen voor te bereiden op handelingen.''

Wilma van der Draaij aan het werk met een van haar leerlingen. Door een huiskamersfeer te creëren voelt de leerling zich op haar gemak.

In 2015 ontstond het idee om een optreden te gaan organiseren met leerlingen met en zonder autisme. Een spetterend optreden voor leerlingen en publiek. Zo werd Cantus Autismus geboren. In april van 2017 zorgde de tweede aflevering voor groot succes en vond Cantus zijn plek bij het publiek. Een derde editie zit er aan te komen voor 2019.

Basisonderwijs

In de loop der jaren is ze - naast haar bezigheden als docent van een muziekschool - meer nadruk gaan leggen op leerlingen met autisme. Meestal zie je aan de buitenkant het verschil niet. De positieve ervaring die Van der Draaij heeft opgedaan met dit ziektebeeld heeft haar doen besluiten Wilma's Muziekschool op te plussen. Ook de website wordt nieuw en voortaan heten we officieel Muziekschool Plus. Met de gemeente Gilze en Rijen, instellingen en basisonderwijs wil ze verder met de aandacht voor autisme via lessen en coaching.

