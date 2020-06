Ook horeca klaar met corona-maatregelen: ‘Bij vijf bier vergeten ze de regels’

Wethouder door het stof na kritiek op coronare­gels: ‘Het sloeg in als een bom’

0:06 RAAMSDONKSVEER - ,,Het sloeg in als een bom, we voelden ons overvallen”, zegt burgemeester Marian Witte. Het Geertruidenbergse gemeentebestuur is ‘onaangenaam verrast‘ over het artikel waarin wethouder John van Vugt zijn ongenoegen kenbaar maakte over de coronaregels. ,,Onhandelbaar en niet te handhaven”, zei hij.