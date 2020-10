Ook het carnavalsembleem draagt een mondkapje

‘Wijkagent zonder pet’ Nardy Kapitein overleden

19:15 OOSTERHOUT - Hij maakte faam als een van de eerste twitterende wijkagenten, had duizenden volgers. Daarnaast was Nardy Kapitein jarenlang het gezicht van de politie in de Oosterhoutse wijk Slotjes. Voor dat werk kreeg hij veel complimenten: ,,De wijkagent der wijkagenten.” Afgelopen week overleed Kapitein op 60-jarige leeftijd.